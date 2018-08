Milan, Bakayoko pronto per Gattuso: c'è la firma sul contratto Il centrocampista francese ha firmato: arriva dal Chelsea in prestito (5 milioni) con diritto di riscatto (35) Facebook

13/08/2018

Prima giornata rossonera per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, che arriva al Milan in prestito per 5 milioni con riscatto fissato a 35, ha svolto le visite mediche alla Clinica La Madonnina di Milano, dove è arrivato accompagnato da Federico Pastorello, intermediario italiano dell'operazione con il Chelsea. Nel pomeriggio si è recato poi a Casa Milan dove ha firmato il contratto coi rossoneri (un anno più quattro in caso di riscatto).



Martedì per Bakayoko test fisici a Milanello e primo allenamento con i nuovi compagni. Dovrebbe scegliere la maglia numero 14 in omaggio al quattordicesimo arrondissement di Parigi, il quartiere in cui è cresciuto. Il francese è arrivato a Milano domenica poco dopo le 19 ed è pronto un nuovo capitolo della sua carriera, a soli 24 anni (da compiere il 17 agosto), dopo le esperienze al Monaco - con cui ha vinto la Ligue 1 nella stagione 2016/17 e raggiunto le semifinali di Champions League - prima e al Chelsea poi, voluto fortemente da Antonio Conte. Stagione da alti e bassi, quella appena trascorsa, e ora la possibilità di riscattarsi in maglia rossonera. Per Gattuso un rinforzo tutto muscoli per il centrocampo.



TUTTO PRONTO PER LO SCAMBIO BACCA-CASTILLEJO Ma il mercato del Milan si arricchisce di un nome nuovo: Samu Castillejo, esterno 23enne del Villarreal (l'anno scorso ha collezionato 6 gol e 7 assist), compagno di squadra di Carlos Bacca durante l'ultimo campionato e legato proprio al colombiano in questa trattativa imbastita rapidamente da Leonardo. Bacca vuole infatti tornare in Liga, anche perché in rossonero di fatto è la terza scelta come centravanti dietro Higuain e Cutrone, da qui allora l'idea di uno scambio con conguaglio di 18 milioni (4 per il prestito e 14 per il riscatto) a favore degli spagnoli. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.



