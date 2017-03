Milan, attenzione a Suso: piace a Juve e Atletico

18 marzo 2017

Non solo Donnarumma, il Milan deve stare attento anche sul fronte Suso. I rinnovi del portiere e dell'esterno spagnolo sono in stand-by causa closing e le big d'Europa stanno tastando il terreno. Le novità riguardano principalmente l'ex Liverpool che è finito nel mirino della Juventus, dell'Atletico Madrid e del Tottenham. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel giugno 2019, ma a più volte ribadito la volontà di prolungare: il futuro sembra essere rossonero, a meno di clamorosi colpi di scena.



Molto dipenderà anche da come andrà a finire la questione della vendita della società ai cinesi, ma il Milan deve blindarlo al più presto per evitare spiacevoli sorprese. Galliani ha già trovato un'intesa di massima con il giocatore: accordo fino al 2021 con ingaggio da due milioni. Ora manca solo la firma per respingere gli attacchi delle avversarie.



Con Montella il numero 8 è completamente esploso e ha attirato su di sè le attenzione delle big d'Europa. I bianconeri lo hanno messo nella lista della spesa, mentre sarebbe perfetto per il gioco di Simeone. Poi anche gli Spurs che, però, al momento, sembrano essere più defilati.