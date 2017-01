Milan, accordo vicino con il Watford per Niang

25 gennaio 2017

Niang in Inghilterra. Possibile, anzi, molto probabile. A meno che a questo punto non sia lo stesso francese a impuntarsi e a dire di no. Ma per quanto riguarda il Milan, l'accordo con il Watford per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto è molto vicino alla fumata bianca: 1 mln ora e 15 a giugno, se riscattato. Il club dei Pozzo vorrebbe limare la cifra ma l'ok di massima c'è. Manca quello del giocatore e Mazzarri resta in attesa.