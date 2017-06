Milan, Çalhanoglu per il centrocampo. Si tratta col Leverkusen Indiscrezione dalla Germania, affare da 20-25 milioni per il 23enne turco. L'agente di Paletta conferma l'addio

26 giugno 2017

In attesa di capire il futuro di Donnarumma e di chiudere per Conti, il lavoro in sede di mercato del Milan continua. Dalla Germania spunta un nome nuovo per il centrocampo: Hakan Çalhanoglu del Bayer Leverkusen. Il numero 10 delle "aspirine" è in scadenza nel 2019 e costerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro. Trequartista è in grado di giocare anche in un centrocampo a tre. In uscita dai rossoneri c'è Paletta, come confermato dall'agente.

Un nome a sorpresa per una trattativa che potrebbe decollare velocemente. La notizia rilanciata da Revier Sport è stata confermata anche dalla Bild e da Bektas Demirtas - agente del giocatore - a Funke Mediengruppe: "Esistono dei contatti col Milan che è uno dei migliori club d'Europa. Ma non voglio dire nulla sui nostri dialoghi". Contratto in scadenza nel 2019, il classe 1994 è valutato dal Bayer Leverkusen tra i 20 e i 25 milioni di euro e sta finendo di scontare la squalifica di quattro mesi impostagli dalla FIFA per aver firmato un contratto ancora minorenne.



Il numero 10 del Bayer è un trequartista in grado di giocare anche da mezzala ed è considerato ormai da diversi anni come uno dei migliori talenti turchi in circolazione, ma ancora in attesa di consacrarsi definitivamente sul palcoscenico calcistico europeo. Il nuovo progetto del Milan potrebbe essere un'occasione ghiotta per entrambe le parti.



La caratteristica che lo ha reso celebre precocemente è il tiro dalla distanza con cui, già ai tempi dell'Amburgo, è stato in grado di disegnare parabole imprendibili, ma come trequartista atipico è capace di alternare giocate spettacolari ad altre più efficaci al gioco della squadra con un'ottima tecnica di base, tanto da disimpegnarsi con succeso proprio come mezzala.

AG. PALETTA: "CON IL MILAN DIREI CHE E' FINITA" Per un giocatore che potrebbe vestirsi di rossonero ce n'è un altro pronto a lasciare il Milan dopo l'ultima stagione da titolare: Gabriel Paletta. Il difensore argentino è stato inserito nei discorsi con Torino e Atalanta per Belotti e Conti, ma in ogni caso non resterà come confermato dall'agente Martin Guastadisegno: "Direi che col Milan è finita, ma ora cerchiamo un accordo utile a tutti. Non scatenerò guerre interne. Mirabelli qualche tempo fa mi ha comunicato l'intenzione di non rinnovargli il contratto che scadrà nel 2018 e per questo sarà lasciato libero di cercare una nuova squadra". Tante le richieste: "Restare in scadenza non sarebbe utile a nessuno e le offerte non mancano. Abbiamo detto no al Genoa, non c'earno le condizioni. Il Torino invece è una possibilità concreta. Tra lui e Mihajlovic non ci sono problemi".

