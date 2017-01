Mercato Milan: Deulofeu solo in prestito secco. Galliani "Stiamo trattando, serve tempo"

17 gennaio 2017

Gli incontri tra i rossoneri e la società inglese continuano, ma è cambiata la premessa. Si tratta per un prestito secco visto che il Barcellona vanta dei diritti di prelazione sul giocatore in caso di cessione a titolo definitivo, così come il diritto di "recompra" per due anni. Il Milan vuole Deulofeu che ha già accettato la nuova destinazione, ma ci sono dettagli da limare almeno fino al 30 giugno, per poi capire cosa potrà esserne in futuro. Niente diritto né obbligo di riscatto, non è possibile.



Sul fronte uscite, invece, si vocifera di offerte per Niang e Sosa, ma anche in questo caso la situazione è ingarbugliata. Per il francese, che non sta vivendo un momento di forma ottimale, c'è un flebile interesse dell'Arsenal, ma non sono arrivate offerte irrinunciabili in società. Montella ha tutta la volontà di recuperare il giocatore. Su Sosa, invece, c'è l'approccio del Fenerbahce, ma che non si è ancora concretizzato con un'offerta ufficiale. Qualora dovesse pervenire la dirigenza la valuterà con lo staff tecnico.