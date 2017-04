Il Milan su Kessié: i rossoneri provano il sorpasso alla Roma

29 aprile 2017

La trattativa per portare Franck Kessié dall'Atalanta alla Roma si è arricchita di un nuovo capitolo. Il Milan si è inserito di prepotenza nell'affare offrendo un ingaggio migliore al centrocampista ivoriano e ottenendo il benestare dell'agente del giocatore. Per l' Atalanta si parla di circa 28 milioni di euro, ma le due società non si sono ancora incontrate per discutere i dettagli. I rossoneri però possono sperare nel sorpasso.

Tra la Roma e Kessié si è inserito il Milan. Da mesi, in realtà. A mettere in dubbio un affare che sembrava fatto da mesi, chissà fino a farlo saltare, è la proposta della nuova società rossonera che, come riporta Calciomercato.com, avrebbe proposto un contratto al centrocampista a 1,8 milioni di euro più bonus, vicino ai 2 milioni chiesti dall'agente del giocatore. Un'offerta ben superiore a quella della Roma arrivata a offrire 1,2 milioni al giocatore e che potrebbe far fallire un corteggiamento che dura ormai dall'inverno.



Un accordo di massima con Atangana e Kessié che metterebbe il Milan in una posizione di forza rispetto ai giallorossi, chiamati a rispondere rialzando la propria offerta per anticipare un incontro tra i rossoneri e l'Atalanta per parlare del costo cartellino che ancora non c'è stato. L'offerta sarebbe sempre di 28 milioni di euro, quelli accettati dai nerazzurri dalla Roma. La settimana che verrà potrebbe essere decisiva per il futuro di Kessié.