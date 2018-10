UDINESE, INTERESSA UN TALENTO RUSSO

01/10/2018

L'Udinese è a caccia di nuovi talenti per il centrocampo. Uno degli obiettivi più sensibili è Aleks Matsukatov, 19enne in forza al Krasnodar-2, la che milita nella First Division. È l'equivalente della nostra Serie B e anche per questo il russo è praticamente uno sconosciuto, ma la famiglia Pozzo ha già fatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto per prenderlo. In estate il Krasnodar ha rifiutato un possibile guadagno di 500mila euro e il 30% su una futura rivendita, forse perché aspetta che il Borussia Dortmund si faccia avanti, visto che il club tedesco lo segue da diversi mesi.