SASSUOLO, LEMOS A UN PASSO

22 gennaio 2018

In Spagna fa molto discutere la cessione al Sassuolo di Mauricio Lemos con la formula del prestito con diritto di riscatto. Stando a Marca, il giocatore del Las Palmas costerà ai neroverdi un milione di euro fino a giugno. In queste ore l'entourage del difensore è a Milano per definire l'intesa col Sassuolo.