ROMA, PIACE SANSONE DEL VILLARREAL

25 gennaio 2018

Prosegue il “casting” della Roma per il ruolo di attaccante esterno. Oltre all’ipotesi Aleix Vidal del Barcellona (in caso di partenza di Emerson Palmieri), secondo La Gazzetta dello Sport i giallorossi starebbero pensando a Nicola Sansone, 26enne esterno d’attacco del Villarreal. Il giocatore, già con Di Francesco ai tempi del Sassuolo, è valutato intorno ai 12 milioni. In alternativa piace Soriano della Sampdoria.