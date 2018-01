Napoli, il rinnovo di Mertens: sarà eliminata la clausola rescissoria

13 gennaio 2018

Avere un fuoriclasse in attacco, e rischiare di perderlo a 28 milioni di euro. Il Napoli, per allontanare la paura, sta accelerando le trattative per rinnovare il contratto di Dries Mertens. Il club di De Laurentiis ha proposto al belga un contratto da 5 milioni a stagione per convincerlo a restare in azzurro ma, soprattutto, per poter togliere dall'accordo la clausola rescissoria inserita nel contratto al momento dell'ultimo rinnovo, considerata (comprensibilmente) troppo bassa dal Napoli.