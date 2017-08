Milan, Mirabelli: "Aubameyang nel mio destino, in lista anche Kalinic e Diego Costa"

9 agosto 2017

Ibra e il ritorno al Milan, solo una suggestione. Come lascia intendere il ds rossonero Massimiliano Mirabelli in un'intervista a 'Qs', facendo il punto sulla scelta del rinforzo in avanti da regalare a Montella. Tre i nomi in lizza: "Aubameyang è nel mio destino: è stato il primo giocatore che sono andato a vedere dal vivo, il mio primo viaggio fu proprio per lui - ha detto - Sul nuovo attaccante ci stiamo lavorando e non possiamo sbagliare: anche Kalinic e Diego Costa sono nella nostra lista. L'attaccante ci vuole ma non possiamo sbagliare. Io non posso sbagliare per questi tifosi che mi apprezzano per quel che si è fatto, per la trasparenza del mio lavoro. L'ho visto qui, l'ho visto in Cina dove c'è un entusiasmo come a San Siro".