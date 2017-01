Madrid sta stretta a Morata: lo vogliono Wenger e Conte

25 gennaio 2017

Alvaro Morata stava meglio alla Juventus? E' la domanda che ci si pone a Madrid, dove l'ex bianconero è tornato la scorsa estate, per volontà madridista e sua, con la speranza/certezza di trovare spazio in prima squadra, ma così non è stato e i "ritagli" che Morata si era ricavato alla corte di Allegri sono più o meno gli stessi di cui gode con Zidane, forse anche meno.

Le cifre: 93 partite e 27 gol in 2 anni juventini; 25 presenze e 7 gol in mezza stagione al Real.



Così, ecco l'ipotesi che stia pensando di lasciare il Real Madrid. Secondo il sito spagnolo Diario Gol, Morata è un obiettivo dell'Arsenal. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez non sarebbe del tutto contrario a una sua cessione, ma la cifra che ha scritto accanto al voce cessione-Morata è di 75 milioni di euro. L'Arsenal è in contatto con l'entourage del giocatore per capire, e su Morata ci sarebbe l'interesse anche di altri club della Premier League fra cui il Chelsea di Antonio Conte.