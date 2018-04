L'agente di Lunin: "L'Inter lo segue, costa 6 milioni, c'è anche la Juve"

2 aprile 2018

Il nome di Andriy Lunin da diverse settimane è segnato in maiuscolo nell'agenda di Piero Ausilio e Luciano Spalletti. Il club nerazzurro vorrebbe acquistare il portiere ucraino classe '99, che ha già esordito in Nazionale, per farne l'erede di Handanovic, magari dopo una stagione in prestito. Del possibile approdo a Milano del numero uno della Zorja ha parlato il rappresentante della Players Agency, Irakli Khvedeliani, che ne cura gli interessi: "Sì, interessa all'Inter ma non ho ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte loro - ha dichiarato a fcinternews.it -. Il suo cartellino costa almeno 6 milioni di euro".

"Lunin non ha un agente ufficiale. Al momento lo rappresento io e insieme a suo padre stiamo lavorando sulla futura carriera del calciatore. Posso dirle di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte dell’Inter, né di altri club. Molte società sono interessate a lui. Dai nerazzurri alla Juventus, dal RB Salisburgo al Leicester, ma senza seri progressi da parte di nessuno - ha spiegato l'agente, scopritore di diversi talenti -. Andriy ha una buona esperienza per la sua età. Ha già esordito in Nazionale maggiore, oltre ad aver giocato in Europa League. Il tempo ci mostrerà ancora di più. Per me potrebbe trasferirsi in un top club, proprio per capire se potrebbe giocare fin da subito ad alti livelli, in contesti di questo tipo. Il suo cartellino costa almeno 6 milioni di euro per quelle che sono le mie informazioni".