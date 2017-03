Kessie, l'Atalanta conferma: "La Roma è molto interessata"

20 marzo 2017

La Roma è "molto, molto interessata" a Kessie dell'Atalanta. A confermarlo l'ad dei bergamaschi Luca Percassi. La Roma "ci ha ribadito anche in quest'ultimo periodo l'interesse per Kessie, vede in lui un giocatore polivalente, come si sta dimostrando in campo ogni settimana - ha detto a 'Radio Anch'io Sport - Ha segnato sei gol, ma avrebbe potuto farne molti di più. Ci sta che una squadra così importante sia interessata".