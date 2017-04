JUVE-ALLEGRI, ACCORDO PER IL RINNOVO

26 aprile 2017

Il futuro di Max Allegri potrebbe essere ancora bianconero: nonostante mesi di voci che volevano l'allenatore in direzione Spagna o Inghilterra, secondo il quotidiano La Stampa, la Juventus avrebbe già pronto il rinnovo fino al 2020 per il tecnico livornese. Accordo che però dovrà attendere per essere formalizzato in quanto la volontà delle parti sarebbe quella di concentrarsi sulla fase finale della stagione, con il club ancora in corsa su tutti i fronti.