CAGLIARI: COFIE E ACQUAH NEL MIRINO

31 gennaio 2018

La trattativa per portare Rigoni dal Genoa al Cagliari sembra oramai alle battute conclusive, ma i sardi hanno deciso di giocare d’anticipo nel caso in cui qualcosa vada storto nell’ultima giornata di mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport ci sono altri profili nel mirino del club: piacciono Cofie, sempre dal Genoa, e Acquah del Torino. In difesa resta viva l’ipotesi per Letizia del Benevento.