BAYERN, RUMMENIGGE AVVISA LA JUVE: "PER BOATENG SERVE CIFRA IMPORTANTE"

13/06/2018

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus è Jerome Boateng, il difensore della nazionale tedesca però non si libererà facilmente, almeno stando a quanto racconta il numero uno del Bayern. Ecco le parole di Rummenigge a Sport Bild: “Boateng può partire, sì. Non sono fuori dal mondo, ho sentito le ultime dichiarazioni. Anche il suo agente ha detto che vuole lasciare il Bayern e partire. Se arriva un club che è pronto a prelevarlo ne parleremo ovviamente. Ma non lo regaliamo, serve una cifra importante per farlo partire”.