Bayern Monaco scatenato: è fatta per Goretzka. E si tenta il colpaccio Emre Can

19 gennaio 2018

In casa Bayern Monaco si pensa al futuro. Un futuro in grande, come sempre. Lo Schalke 04, infatti, ha reso noto dell'accordo che Leon Goretzka ha concluso con il Bayern, per il quale giocherà dalla prossima stagione. Lo Schalke lo perderà a parametro zero, i bavaresi si rinforzano molto con un campione dal futuro assicurato. Ma il Bayern non si ferma qui: il nuovo obiettivo è Emre Can. La Juve è avanti, il City non molla, ma il club campione di Germania sta facendo un ultimo tentativo.