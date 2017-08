Atalanta, Spinazzola non parte per Valencia: Juve vicina

11 agosto 2017

Leonardo Spinazzola ha fatto un passo deciso verso la Juve. L'esterno dell'Atalanta, infatti, non è partito con il resto della squadra nonostante fosse tra i 23 giocatori convocati per l'amichevole contro il Valencia. Un segnale chiaro sul suo futuro, che a Torino vorrebbero fosse in bianconero fin da subito, senza dover aspettare la fine del prestito biennale fissato per il 2018. Per ora la Dea non commenta, anche se la separazione sembra vicina.