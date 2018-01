Arsenal, Wenger: "Sanchez? Può partire nelle prossime 24 ore"

18 gennaio 2018

Il Manchester United e Alexis Sanchez sono sempre più vicini, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare prima del weekend. "E' una storia che è stata ben documentata dai media, dunque non c'è molto che io possa aggiungere - conferma Wenger , tecnico dell' Arsenal , in conferenza stampa -. Potrebbe succedere nelle prossime 24 ore oppure no, se non succede sabato giocherà. Mkhitaryan nell'accordo? Così mi pare di aver capito".

Sanchez dovrebbe firmare con i Red Devils un contratto fino al 2022, da circa 16 milioni di euro netti a stagione. Il City era da tempo sul cileno, ma il deciso inserimento dello United ha cambiato ogni carta in tavola. "Sono 30 anni che lavoro sui trasferimenti, quindi so che può succedere ma anche che in ogni momento le trattative possono saltare - mette comunque in guardia Wenger -. Il mercato è così. In queste cose non c’è mai garanzia. Mkhitaryan farà parte dell’accordo? Così mi pare di aver capito. Sicuramente mi piace come giocatore, se c’è una possibilità che l’affare si faccia, è sicuramente perché lui mi piace come giocatore. Ci abbiamo giocato spesso contro quando era a Dortmund".