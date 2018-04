Liverpool, assalto a Candreva: pronti 32 milioni di euro

6 febbraio 2016

Il futuro di Antonio Candreva potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riferisce il Mirror, infatti, il Liverpool avrebbe abbandonato la pista William Carvalho, puntando tutto sull'esterno della Lazio. Per il laterale azzurro, deluso dalla stagione in biancoceleste, sarebbe già pronta un'offerta da 25 milioni di sterline, circa 32 milioni di euro. Ma i Reds non sono l'unico club interessato a Candreva: anche il Barcellona è alla finestra.

Questa Lazio sta un po' stretta a Candreva. Ormai è chiaro. L'entourage del centrocampista da qualche tempo ha lanciato segnali dall'allarme a Lotito e a giugno potrebbe arrivare il momento dei saluti. Il tutto, ovviamente, a suon di milioni. Sull'esterno bianconceleste, infatti, ci sono gli occhi puntati di molti top club. Corsa, qualità e gol sono il marchio di fabbrica di Candreva, che ora è pronto per fare il salto di qualità e puntare a obiettivi più ambiziosi.



Sulle sue tracce, in Italia, ci sono Milan, Inter e Napoli. Ma il giocatore ha grandi estimatori anche all'estero. Soprattutto in Liga e Premier. In Spagna per Candreva c'è il Barcellona in pole, in Inghilterra invece nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti invece il Liverpool. Chiusa la pista William Carvalho, vicino al rinnovo con lo Sporting Lisbona con tanto di clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro, i Red sembrano voler puntare tutto proprio l'esterno della Lazio per la prossima stagione. Per Candreva a Liverpool è già pronta un'offerta da 32 milioni di euro. Cifra importante che potrebbe far cadere le perplessità di Lotito sulla cessione. Candreva sembra più vicino alla Premier.