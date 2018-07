Lazio, ufficiale: Felipe Anderson va al West Ham

15/07/2018

Adesso è ufficiale : la Lazio ha ceduto Felipe Anderson a titolo definitivo al West Ham . Il brasiliano, che in queste settimane ha sempre chiesto la cessione per giocare di più, si trasferisce al club londinese per 47 milioni di euro . In cinque stagioni con i biancocelesti ha collezionato 177 presenze totali segnando 34 gol . Nell'ultimo campionato era chiuso dall'esplosione di Luis Alberto . Da qui la volontà di partire.

"Sono felice e soddisfatto di unirmi al West Ham United. È un club con molta tradizione, molti grandi giocatori hanno giocato qui, come Bobby Moore, Carlos Tevez e Di Canio. Sono stati grandi giocatori e idoli qui e sto pensando in grande, chissà, forse potrei raggiungere i loro livelli e diventare una leggenda qui. È un sogno che si avvera. Voglio ringraziare il proprietario, David Sullivan, perché ha fatto un grande sforzo per portarmi qui. So quanto sia stato difficile, quindi devo ringraziarlo molto, e spero di poter ripagare la sua fiducia in me con gol e prestazioni vincenti", le prime parole del brasiliano da giocatore degli Hammers.