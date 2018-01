Lazio, Tare: "Con De Vrij siamo ai dettagli. Milinkovic con noi fino a fine stagione"

24 gennaio 2018

"De Vrij? Non è cambiato niente, il rinnovo arriverà". Il ds della Lazio Igli Tare smonta subito il 'giallo' sul prolungamento del contratto del difensore, che tarda a essere ufficializzato. "La volontà di Stefan è di rimanere, ma con gli olandesi è sempre difficile trattare - ha detto a Premium Sport - Siamo ai dettagli". Su Milinkovic-Savic, che piace in Premier: "Sarà con noi fino a fine stagione, poi si vedrà. Non è sul mercato".