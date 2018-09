Lazio, Kezman: "Per Milinkovic-Savic c'era un'offerta da 8 milioni all'anno dalla Francia"

06/09/2018

Non ci vuole molto a capire quale club francese potesse disporre di tale cifra per convincere il centrocampista serbo (il Paris Saint Germain), ma Kezman ha assicurato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport che "Alla fine abbiamo accettato senza problemi la decisione della società di non cederlo. Loro hanno rifiutato tutte le proposte e noi non abbiamo mai spinto per la cessione, perché lui a Roma sta bene".



Cosa ha convinto Milinkovic-Savic a rimanere in biancoceleste? Il desiderio di conquistare qualcosa che la scorsa stagione è stata davvero a un passo, fino all'ultima giornata: "Lotito e Tare ci hanno spiegato che vogliono puntare alla Champions League e che Sergej è un giocatore fondamentale per raggiungere questo traguardo. E questo è pure il suo obiettivo. È rimasto perché vuole regalare la Champions alla Lazio. E poi ha solo 23 anni, con Inzaghi migliora di giorno in giorno, un altro anno a Roma gli farà bene".



Un altro anno quindi, nonostante il rinnovo in arrivo. Magari sarà sufficiente per raggiungere l'obiettivo e far lievitare il prezzo del cartellino, che secondo Kezman è vicino a quello fissato dal presidente biancoceleste: "Se per un portiere si pagano 70-80 milioni - ha concluso l'ex attaccante del Psg facendo riferimento a Kepa e Alisson - Sergej non può valere meno di 100 milioni. È uno dei giocatori più forti che ci sia in Europa nel suo ruolo ed ha grandi margini di miglioramento".