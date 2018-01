Lazio, il primo obiettivo è in casa: blindare Luis Alberto

10 gennaio 2018

L'operazione Luis Alberto è già partita e l'idea è molto chiara: un altro anno di contratto e un ritocco sull'ingaggio che supererebbe così 1.5 milioni di euro più bonus legati a gol e presenze. Il fantasista è fondamentale per Simone Inzaghi e il ds Tare vuole blindare il giocatore legandolo alla Lazio fino al 2022. Molti club europei hanno mostrato interesse per Luis Alberto, ma l'intenzione è quella di arrivare a un accordo per il rinnovo entro i primi giorni di febbraio

Un 'altra operazione, quella di Luis Alberto, che confermerebbe l'ottimo lavoro svolto finora da Tare e Lotito, ancora una volta in grado di comprare a poco e vendere a molto come dimostrano le recenti operazioni di mercato. La valorizzazione dell'intera rosa biancoceleste prosegue e il valore di mercato complessivo del gruppo di Inzaghi si sarebbe quadruplicato, sfiorando quasi i 370 milioni di euro. Merito di intuizioni di mercato e risultati sportivi, che hanno fatto lievitare il valore dei giocatori. Immobile per esempio pagato 10 milioni, ne valeva già oltre 50 l'estate scorsa e l'incremento è notevole anche per Milinkovic Savic. La Lazio ha rifiutato un'offerta di 70 milioni per lui, costato nel 2015 appena 6 milioni (più 9 versati quest'anno per non dover pagare al Genk il 50% su una futura rivendita). Senza dimenticare lo stesso Luis Alberto pagato 5.5 nel 2016 e adesso valutato dalla Lazio non meno di 40 milioni