Milan vicino a Bonucci: corsa contro il tempo

13 luglio 2017

L'avevamo anticipato 24 ore fa, il Milan è vicino a Leonardo Bonucci. È corsa contro il tempo perché i rossoneri, fiduciosi e ottimisti sul buon esito dell'affare, vorrebbero aggregarlo alla squadra già per la tournée cinese che scatterà domani a pranzo. Per questo anche stamattina ci sono stati contatti frequenti tra Fassone e l'agente del difensore Lucci. Montella sarebbe pronto anche a consegnargli la fascia da capitano. La Juve sta pensando seriamente alla cessione, mentre il giocatore è arrivato a Vinovo per iniziare il ritiro con i bianconeri.



E adesso? Adesso è il momento della verità perché adesso che tutto è venuto a galla il futuro di Bonucci non può restare in sospeso troppo a lungo. L'avevamo anticipato ieri, il Milan vuole il difensore bianconero, la Juve non intende trattenere chi non desidera rimanere e Allegri non si oppone alla cessione: l'agente del centrale azzurro è dunque al lavoro, la volontà - espressa - è quella di lavorare per un cambio di maglia. Anche questa mattina ci sono stati nuovi contatti con la dirigenza rossonera. Si va avanti senza sosta per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. La moglie del difensore, Martina Maccari, è stata pizzicata nei giorni scorsi a Milano con un agente immobiliare per vedere casa. Un chiaro indizio di come Bonucci abbia già deciso di trasferirsi al Milan.



Intanto Bonucci è tornato ad indossare la maglia bianconera oggi al rientro a Vinovo: per quanto tempo ancora non è però dato sapere.



La trattativa c'è, è in corso e proseguirà a oltranza. L'obiettivo comune sembra infatti quello di arrivare alla fumata bianca. La Juve valuta il cartellino di Leo intorno ai 40 milioni (ricordiamo che il giocatore ha rinnovato la stagione scorsa sino al 2021), il Milan ha deciso di giocare la carta De Sciglio e non inserire nell'affare, come sembrava inizialmente, Romagnoli, considerato iinserito dal Milan tra gli incedibili.



Resta il fatto che al momento la distanza tra domanda e offerta è di cinque milioni e che De Sciglio sarà trattato a parte. Il Milan non molla la presa perché ha tutta l'intenzione di portare il giocatore in Cina. La dead line è quindi domani a mezzogiorno. In ogni caso, anche dovessero allungarsi un po' i tempi, è abbastanza evidente che la trattativa sia ormai arrivata a un punto di (quasi) non ritorno. Difficile se non impossibile ipotizzare che possa saltare per così pochi milioni di differenza.