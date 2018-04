Mercato, la Juve "risponde" a Conte: obiettivo Hazard e Willian

25 marzo 2016

Antonio Conte ha già in testa i nomi che serviranno al Chelsea per rilanciarsi: nella lista della spesa ad Abramovich rientrano diversi juventini, Cuadrado (che in realtà è di proprietà Blues) compreso. Ma Agnelli e Marotta faranno muro, i vari Bonucci e Zaza non sono sul mercato. Anzi, la Juventus rilancia e guarda con interesse a quei giocatori che sembrano fuori dal progetto-Conte, come Hazard e Willian .

Un intreccio di trattative tra Juventus e Chelsea che potrebbe produrre un'estate molto calda sull'asse Torino-Londra. Allegri continua a chiedere un trequartista ed Edin Hazard è tra i preferiti, assieme ad Oscar (da sempre pallino del tecnico toscano). Per questo la dirigenza bianconera rimane vigile, anche perché il belga è cercato pure dal Real Madrid. Hazard avrebbe voglia di cambiare aria, il Chelsea fuori dalla Champions potrebbe abbassare le pretese ma è soprattutto la "bocciatura" preliminare di Conte a far sognare la Juventus.

Nella lista dei sacrificabili dell'attuale ct azzurro, come riporta Tuttosport, ci sarebbero anche Willian, Diego Costa e Falcao. Tutte occasioni di un certo peso economico ma capaci di alzare il livello dell'asticella. Tra le possibili contropartite c'è solo Simone Zaza, che potrebbe chiedere di cambiare aria perché non riesce a trovare il minutaggio desiderato, perché anche se il Chelsea facesse un'offerta monstre per Leonardo Bonucci (chiesto anche da Guardiola e City), dalle parti di Vinovo arriverebbe un'unica risposta: "no".

Sullo sfondo rimane la situazione Cuadrado. Il colombiano è in prestito senza diritto di riscatto, l'unica possibilità per la Juventus è che il giocatore rifiuti il ritorno in Inghilterra ma sembra molto difficile data la stima che ha Conte per lui. Chi invece potrebbe lasciare la Premier è Christian Benteke, deciso a salutare il Liverpool e che a Torino è sempre piaciuto. Il costo del cartellino è di circa 30 milioni, sempre meno di Cavani (altro sogno bianconero) che però, in caso di addio di Ibrahimovic, potrebbe tentare un'altra volta a prendersi il posto da titolare nell'attacco del Psg.