La Juve si rifà il look: difesa e centrocampo saranno rivoluzionati e in attacco obiettivo Griezmann

5 aprile 2018

Cambiare per continuare a vincere, per non farsi sorpassare dall'inesorabile trascorrere del tempo, per non smettere di dominare in Italia e per continuare a lottare da protagonista in Champions. Se sul campo la Juve puntella il cammino verso il settimo scudetto consecutivo, sui tavoli del mercato Marotta e Paratici stanno costruendo (o provando a costruire) la squadra del futuro. Con o senza Max Allegri: nulla porta concretamente a pensare - al momento - che il tecnico lascerà Torino, ma la progettazione prescinde da quello che potrebbe anche essere un cambio in panchina.



Difesa e centrocampo saranno pesantemente rivisitati. Con Buffon che 99 su 100 lascerà, il secondo di Szczesny dovrebbe essere Marchetti: 35 anni, arriverebbe a costo zero, non avrebbe problemi a fare panchina e offrirebbe esperienza se necessaria. In difesa, con Lichtsteiner e Asamoah sicuri partenti, con Barzagli che non garantisce più la continuità fisica di un 25enne, i sicuri sono Chiellini, Benatia e De Sciglio. Arriveranno Caldara e Spinazzola, probabilmente Darmian, da capire invece se Rugani resta una pedina centrale e se per Alex Sandro non verranno accettate le numerose proposte arrivate. Piacciono, come nuovi ingressi, Sokratis (ex Milan e Genoa, oggi al Dortmund) e Gimenez dell'Atletico.



A centrocampo i nomi più caldi sono quelli di Emre Can e Cristante. Se non dovessero esserci uscite pesanti (e Marchisio a parte non ci sono avvisaglie in tal senso) è un reparto che non necessita di grandi cambiamenti. In avanti, invece, radio-mercato annuncia che le operazioni Pjanic e Higuain (pagamento della clausola rescissoria) potrebbero ripetersi con Griezmann: il francese dell'Atletico ha una clausola che si aggira intorno ai 100 milioni, la Juve ha già dato prova di avere la forza e la solidità finanziaria per operazioni del genere.