La Juve blinda Pjanic: pronto il rinnovo fino al 2023

12/06/2018

Pjanic, che al momento ha il contratto fino al 2021, è corteggiato da molte big d'Europa come Psg, Manchester United, Real Madrid e Barcellona. La Juve non ha però alcuna intenzione di perdere il proprio regista in mezzo al campo e, come anticipato da Calciomercato.com, ha raggiunto un accordo per il prolungamento fino al 2023, con un ricco ingaggio che sale fino a 6 milioni di euro.