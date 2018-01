Juventus, Marotta: "Contatti ben avviati per Emre Can"

29 gennaio 2018

La Juventus continua a seguire con attenzione Emre Can , centrocampista adesso al Liverpool e che a fine stagione si libererà a parametro zero. Beppe Marotta , direttore generale del club bianconero, ha riconfermato a RMC Sport la volontà di arrivare al centrocampista tedesco: “Abbiamo avviato i contatti per Emre Can , siamo ben messi ma la trattativa non è ancora conclusa”. Un notevole passo avanti, dunque, per l’ennesimo colpo a costo zero.

Con l’entourage del 24enne centrocampista tedesco c’è un filo diretto pressoché costante, teso a limare gli ultimi dettagli di un’intesa di massima raggiunta, ma non ancora definitiva né tantomento ratificata. Il mediano in scadenza di contratto con il Liverpool vede nella società bianconera la sua prima scelta per la prossima stagione, ma non ha ancora deciso di mettere la firma su quella scelta, trasformandola in un contratto.



La conferma della posizione ottimale della Juventus è arrivata direttamente da Marotta, ma finché a cantare non sarà la carta per la società bianconera sarà complicato tenere a bada le altre società interessate, come il Manchester City.