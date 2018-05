Juventus-Allegri, si va avanti insieme per la quinta stagione

21 maggio 2018

Avanti insieme. Massimiliano Allegri inizierà la quinta stagione alla guida della Juventus. E' questo l'esito dell'incontro avvenuto in sede, e durato circa tre ore, tra il tecnico toscano, Beppe Marotta, Fabio Paratici e Pavel Nedved. C'è stata una stretta di mano tra le parti: c'è l'intesa sia sul proseguo dell'avventura sia sul mercato per provare a dare continuità ai successi degli ultimi sette anni.

Sul tavolo del summit c'era appunto il discorso se continuare o meno insieme ed è stata trovata l'intesa anche sul mercato estivo e sugli obiettivi per rinforzare la rosa e provare a vincere la Champions. Tutto fatto: Allegri resta. Adesso bisogna pensare al futuro immediato, dopo gli addii di Buffon, Lichtsteiner e Asamoah e quelli probabili di Mandzukic e Marchisio. In entrata ci sono già Emre Can, che firmerà dopo la finale di Champions (a Kiev, il 26 maggio) e Pjaca, di ritorno dal prestito allo Schalke, oltre agli arrivi dall'Atalanta di Caldara e Spinazzola.