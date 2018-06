Juve, Pjanic ammicca al Barcellona. Poi, chiarisce...

17/06/2018

Incassato il no di Griezmann , che ha deciso di restare all' Atletico Madrid , il Barcellona è pronto a fare un investimento importante sul mercato. E l'obiettivo numero uno resta Pjanic , che la Juve aveva acquistato dalla Roma nel giugno 2016 verando la clausola di 32 milioni di euro alla Roma .

LA PRECISAZIONE

Non si è fatta attendere la risposta di Pjanic: "Mamma mia...per un like a una foto - ha scritto poco dopo in una stories -. Nemmeno avevo letto cosa c'era scritto. Fake news". Basterà per smorzare le voci di mercato? Vedremo....