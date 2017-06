Juve, offensiva per Bernardeschi: pronti 40 milioni

22 giugno 2017

Quaranta milioni: è quanto la Juve è pronta a investire per arrivare a Bernardeschi . Una cifra importante per far vacillare la Fiorentina e per battere la concorrenza dell'Inter, che ha messo l'esterno viola nel mirino. Bernardeschi non esclude Douglas Costa, ma a questo punto una cessione illustre sarebbe d'obbligo. Il colombiano, fresco di riscatto dal Chelsea, non è più un elemento imprescindibile e ha un ottimo mercato (Arsenal e Psg).

La strada è ancora tutta da percorrere ma la Juve è pronta a fare sul serio per Bernardeschi. Quaranta milioni la carta che il club bianconero disposto a giocarsi per il giocatore che ha un contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2019. La società viola potrebbe prendere in considerazione l'idea di far partire il giocatore soltanto davanti a un'offerta importante, di almeno 40 milioni di euro. E quella che la Juve sta preparando potrebbe anche ingolosirla. A Bernardeschi, come riferisce il 'Corriere dello Sport', l'ingaggio proposto dai bianconeri sarebbe intorno ai tre milioni. Bernardeschi non toglie comunque dalla lista dei desiderata della Juve Douglas Costa del Bayern Monaco, con cui è già stato raggiunto un accordo di massima. Su questo fronte, anzi, Marotta e Paratici vogliono chiudere in fretta e preparano un blitz in Germania per strappare il sì decisivo ai bavaresi. La doppietta però solo con una partenza eccellente: e il candidato numero uno potrebbe essere Cuadrado.



Capitolo difesa: salutato Dani Alves, anche dallo stesso Marotta, la Juve cerca il sostituto del brasiliano. Il tecnico dello United Mourinho non vuole mollare Darmian ma i dirigenti bianconeri non mollano, gli altri candidati sono De Sciglio, Bellerin dell'Arsenal (che però costa troppo) e Cancelo del Valencia. Per il centrocampo novità sul fronte N'Zonzi, con il Siviglia pronta a trattare: "Con la Juve porte aperte, non vogliamo clausole", ha fatto sapere il presidente degli andalusi José Castro a 'El Confidenncial'.