Juve, Marotta: "Andre Gomes starebbe bene nella nostra rosa"

24 aprile 2016

Andre Gomes è un po' più vicino alla Juventus . Beppe Marotta è uscito allo scoperto mettendo nel mirino il centrocampista del Valencia: "E' un ottimo giocatore che starebbe bene in questa rosa ma il giocatore non è nostro quindi non so se si potrà aprire una trattativa". Il dg bianconero è già al lavoro per l'estate: "Mercato di qualità o di quantità? Il nostro percorso è legato a una crescita della qualità anno dopo anno".

A Premium Sport, Marotta ha fatto il punto: "Pastore sarà uno degli obiettivi? Fate sempre dei nomi molti importanti, di giocatori che fanno al caso della Juve e dei club più prestigiosi. Il giocatore però è di proprietà del Paris Saint Germain e non so se vorranno privarsene. Il suo valore comunque è indiscutibile così come quello di Cavani".



Nessuna intenzione di cedere i pezzi pregiati: "Pogba resterà? La Juventus nella storia molto raramente ha ceduto i giocatori più forti. Paul, così come Dybala, fanno parte dello zoccolo duro di questa squadra quindi non intendiamo metterli sul mercato. Noi vogliamo andare a prendere grandi giocatori ma tenendoci i nostri pezzi pregiati: cederemo solo chi ci comunicherà di volersene andare ma per il momento questo non è il caso ne di Pogba ne di Dybala ne di tanti altri".



Conte vorrà tenersi Cuadrado al Chelsea? "Innanzitutto siamo contenti per Conte, è una cosa che ci riempie d’orgoglio. Il fatto che sia approdato in un club che punterà in alto come puntiamo noi significa che lui stesso tenterà di trattenere i giocatori migliori. Cuadrado per noi è stato importante in questa stagione ma è in prestito. Noi vorremo tenercelo ma dovremo discuterne col Chelsea e capire cosa si potrà fare".