Fiorentina, futuro in bilico per tanti big: le situazioni

La Fiorentina in una settimana ha visto sfuggire ai supplementari con il Betis Siviglia la finale di Conference League e con la sconfitta a Venezia si è allontanato quasi definitivamente l'obiettivo qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione. A questo punto si apre il capitolo futuro di molti top player della rosa di Raffaele Palladino il cui contratto è stato rinnovato proprio prima della semifinale di Conference. Tra i casi spinosi analizzati da La Gazzetta dello Sport c'è quello di Moise Kean, che ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro. Su Gudmundsson la viola dovrà ritrattare la cifra per il riscatto dal Genoa come per Colpani dal Monza. Lascerà sicuramente Firenze Zaniolo che tornerà temporaneamente al Galatasaray. Adli sembra destinato a fare ritorno al Milan dopo aver convinto solo nella prima parte di stagione, in bilico anche il futuro di Folorunsho. Infine, Dodo deve ancora rinnovare ed è nel mirino di tanti club inglesi e spagnoli.