Fabregas resta al Como: pronto un colpo per reparto

Cesc Fabregas e il Como hanno deciso di proseguire il progetto insieme anche nelle prossime stagione. Il tecnico spagnolo ha avuto garanzie sugli investimenti che la ricca proprietà indonesiana ha intenzione di fare sul club lariano. In vista della prossima sessione di calciomercato, La Gazzetta dello Sport ha evidenziato i nomi che sarebbero sul taccuino dei dirigenti: in difesa Eric Garcia del Barcellona con lo stesso Fabregas che ha confermato l'interesse, a centrocampo piace Cristante della Roma e in attacco l'ala del Deportivo La Coruna Yeremay Hernandez.