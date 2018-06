Juve, frenata per De Ligt: l'Ajax chiede troppo

6 giugno 2018

A Torino, sponda Juve , si raffredda la pista che porta a Matthijs De Ligt, giovane difensore dell' Ajax finito nel mirino di mezza Europa. A frenare la trattativa con Marotta ci sarebbero le richieste del club olandese, che non vuol far sconti sul prezzo del giocatore, valutato almeno 50 milioni di euro . Una cifra decisamente fuori budget per i bianconeri, che a questo punto potrebbero decidere di cambiare obiettivo.

Nella scuderia di Mino Raiola, Matthijs De Ligt è uno dei pezzi più ambiti di questa sessione di mercato. Alto quasi un metro e novanta, il gigante dell'Ajax piace a tanti top club. Sulle sue tracce da tempo c'è la Juve e il giocatore sarebbe stato anche a colloquio in sede con Nedved, palesando un certo interesse per la destinazione bianconera. "La Juve è un club con una grande storia, tanti titoli e ottimi giocatori", ha dichiarato il centrale 18enne.



L'interesse c'è, dunque. Resta però da sciogliere la questione economica dell'affare. Soprattutto lato Ajax. I Lanciari, infatti, non vogliono far sconti per il suo gioiellino. Il prezzo di partenza si aggira intorno ai 50 milioni di euro e pare che il Tottenham si sia già fatto avanti con un'offerta da 55 milioni. Ipotesi che allontanerebbe ulteriormente i bianconeri nella corsa a De Ligt. A queste cifre, infatti, sul mercato si possono puntare già centrocampisti o attaccanti di livello e la Juve potrebbe decidere di mollare definitivamente il colpo e seguire altre piste per rinforzare la rosa. A Torino l'ipotesi De Ligt perde appeal.