Juve, è fatta per Darmian: atteso per le visite mediche

1 giugno 2018

Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Matteo Darmian alla Juventus. Il terzino, arristato a Milano giovedì con la moglie, potrebbe sostenere già in giornata le visite mediche con i bianconeri dopo che i suoi agenti hanno trovato l'accordo per un contratto di 5 anni da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Al Manchester United, che lo ha prelevato dal Torino nell'estate del 2015 per 18 milioni, andranno circa 12 milioni.