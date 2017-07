Juve, De Sciglio al JMedical: test e firma sul contratto

19 luglio 2017

Dalla Cina a Torino. Ieri sera l'arrivo e stamattina le visite mediche al JMedical: la nuova vita bianconera di Mattia De Sciglio sta per iniziare ufficialmente, dopo i test ci sarà la firma e finalmente l'abbraccio con mister Allegri, il primo a dargli fiducia e a lanciarlo in prima squadra da ragazzino ai tempi del Milan. Intanto per Mattia già tanti gli abbracci dai tifosi della Juve che lo hanno atteso stamani, sperando di poter essere lì a breve per salutare un altro grande obiettivo sul taccuino di Marotta: Federico Bernardeschi.