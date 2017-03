Il Barcellona allontana Allegri: "Non è vero che sarà il nostro tecnico"

21 marzo 2017

Il Barcellona non ha ancora scelto l'erede di Luis Enrique , ma smentisce categoricamente di aver pensato ad Allegri . " Non è vero che Allegri diventerà il nostro nuovo tecnico ", ha spiegato il ds Robert Fernandez a Cadena Ser. " Unzue conosce bene la realtà del club, incluso il sistema di gioco e i giocatori, quindi è preparato per questo ruolo - ha aggiunto -. Valverde ? Ha disputato ottime stagioni in passato e non solo all'Athletic Bilbao".

Niente Messi & Co., dunque, nel futuro di Max. Robert Fernandez sembra aver chiuso definitivamente la porta in faccia al tecnico bianconero, sul cui futuro a Torino restano comunque ancora molte incertezze. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano di un contatto tra i dirigenti blaugrana e l'entourage del tecnico della Juve, con tanto di offerta informale per sondare il terreno (triennale da 8 milioni a stagione). Ora però la situazione sembra essere già cambiata. A Barcellona, infatti, in molti preferirebbero optare per una scelta interna, con Unzue in pole. Soluzione che a questo punto potrebbe far tornare di moda il nome di Allegri in Premier. Tutto a patto che Marotta non riesca a convincere il tecnico bianconero a prolungare con la Juve. L'impressione è che, dopo tre anni al top, Max voglia cambiar aria per trovare nuovi stimoli e arricchire un curriculum già di altissimo spessore con un'importante esperienza all'estero. Col Barcellona ormai defilato, il campionato inglese chiama. Allegri può scegliere.