Cristiano Ronaldo alla Juventus, l'affare è ai dettagli

06/07/2018

CR7 PUO' ARRIVARE A TORINO MARTEDI'

C'è molto ottimismo per Cristiano Ronaldo alla Juventus. La dirigenza bianconera ha il sì del portoghese e sta lavorando agli ultimi dettagli con il Real Madrid. Per questo l'arrivo dell'attaccante, ora in vacanza in Grecia, a Torino è atteso per martedì.



RONALDO AVVISTATO IN VACANZA IN GRECIA

Scoop del sito greco contra.gr: Cristiano Ronaldo, infatti, è stato fotografato in vacanza in Grecia, a Costa Navarino, assime alla fidanzata Georgina e in attesa degli sviluppi sul suo futuro.



COMUNICATO JUVE IN RISPOSTA ALLA CONSOB

Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge.



MARCA: "LA JUVE ASPETTA CONFERME SUL PREZZO DI CR7 PER CHIUDERE"

Il countdown procede. La Juventus, secondo quanto riportato da Marca, sta solo aspettando il via libera di Jorge Mendes per chiudere l'affare Cristiano Ronaldo. L'obiettivo dei vertici bianconeri è quello di ottenere dal procuratore la conferma sulla riduzione della clausola, così da poter presentare l'offerta da 100 milioni di euro al Real Madrid. Il quotidiano spagnolo evidenzia come in casa bianconera cresca l'ottimismo di ora in ora.



I BOOKMAKERS SOSPENDONO LE GIOCATE SU RONALDO

In Spagna danno ormai per certo l'affare del secolo, ossia l'addio di Cristiano Ronaldo al Real per trasferirsi alla Juventus. E anche in Italia le voci di mercato hanno acquisito un peso specifico pari all'ufficialita'. Prova ne sia la parabola discendente sulle quote del trasferimento di CR7 in bianconero, dato a circa 10 volte la posta fino a tre giorni fa e ieri arrivato a 1,36. Oggi, su Snai, e' arrivato lo stop alle scommesse: la quota sarebbe andata cosi' in basso che non sarebbe piu' stato conveniente giocarla. Come dire, l'affare e' ormai certo. Tanto che - fa sapere Agipronews - sempre sul tabellone Snai gia' si punta sui gol che il portoghese realizzera' in Serie A nella prossima stagione. I suoi obiettivi dichiarati, dicono i quotisti, sono Mauro Icardi e Ciro Immobile, capocannonieri dell'ultimo campionato con 29 reti. Per CR7 un debutto da almeno 29 gol e' un'opzione 'facile' a quota 1,85.



"IL REAL MADRID VUOLE 150 MILIONI"

Potrebbero non bastare i 100 milioni di cui si parla da giorni per convincere il Real Madrid a liberare Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano La Stampa, infatti, Florentino Perez potrebbe alzare il prezzo a chiedere 150 milioni, soprattutto per una questione di immagine. A favore della Juve, comunque, resta sempre la volontà del giocatore che potrebbe risultare determinante



MENDES POTREBBE ESSERE A MILANO IN GIORNATA

Voci di corridoio nelle stanze del calciomercato parlano di un viaggio dell'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a Milano. Il procuratore è protagonista anche di numerose altre trattative, tra cui una possibile col Milan per il passaggio di André Silva al Wolverhampton, ma nella sua tappa milanese dovrebbe incontrare la dirigenza della Juventus per limare alcuni dettagli nell'affare Ronaldo.



CHIRINGUITO TV: FATTIBILITA' ECONOMICA, MAROTTA NON E' CONVINTO

Arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna per l'affare Juventus-Cristiano Ronaldo. All'interno di Chiringuito TV che in Spagna è stata la prima a confermare senza mezzi termini la trattativa fra la Juventus e il Real Madrid arrivano nuove conferme sull'affare in corso ma anche dubbi sulla fattibilità economica dell'affare con un doppio allarme per i conti bianconeri. Il giornalista Quim Domenech, infatti ha confermato che per permettersi Cristiano Ronaldo: "I bianconeri dovranno cedere 3/4 giocatori di alto livello per riuscire a pagare l'ingaggio di CR7. Se non lo faranno, ci sarà un grosso problema di Fair Play Finanziario". Sempre Domenech ha poi ribadito che nella Juventus non tutti sono d'accordo nel prendersi questo rischio imprenditoriale: "So per certo che Marotta pensa sia una follia pura comprare Ronaldo perché è un affare da 400 milioni complessivi e la Juve per natura non ne ha mai fatti di questa portata. Higuain è stata l'unica eccezione ma parliamo di un giocatore che prende 8 milioni, non 30".



DAGOSPIA: AFFARE CONCLUSO DA GIORNI

Secondo quanto riportato da Dagospia il colpo Juventus-Cristiano Ronaldo è un affare chiuso da 2 giorni. Restano da definire soltanto alcuni dettagli tecnico/amministrativi del ricco contratto che verrà garantito al giocatore.



AGNELLI: VENTOTTO TELEFONATE PER CONVINCERE CR7

Arrivano altri dettagli sull'affare CR7-Juventus dalle colonne di Marca. Come si legge, Cristiano Ronaldo avrebbe dato la propria parola ad Andrea Agnelli già da settimane e da quel momento in poi non ha più voluto ascoltare altre eventuali proposte. Si è sentito tradito dal Real Madrid e soprattutto da Florentino Perez, mentre al tempo stesso è rimasto colpito da come la Juventus lo ha sempre trattato come un numero uno assoluto. Con il presidente juventino ci sono state ben 28 telefonate nelle ultime settimane.



PER IL SUN C'E' ANCHE IL MANCHESTER UNITED

Il tabloid inglese è convinto: lo United proverà a inserirsi tra Juventus e Cristiano Ronaldo con un'offerta al Real Madrid superiore a quella bianconera. Il club di Old Trafford non ha mai nascosto la volontà di riportare il portoghese in Premier League.



CANDELA: "L'ARRIVO DI RONALDO SAREBBE UN BENE PER TUTTI"

Vincent Candela, ex giocatore della Roma e della nazionale francese, parla, intervenuto a "Roma Radio", di quello che potrebbe essere il colpo di mercato del secolo, ovvero l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus via Real Madrid: "Per il calcio italiano sarebbe positivo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese darebbe motivazioni in più a tutte le altre squadre della Serie A, compresa la Roma".