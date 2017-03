Napoli: Mertens verso l'addio, Inter in pressing

15 marzo 2017

Dries Mertens e il Napoli potrebbero dirsi addio a fine stagione . Il rinnovo del contratto del belga in scadenza nel 2018 è ancora in alto mare, visto che le parti sono ancora distanti. Il calciatore chiede un ritocco fino a 3 milioni di euro , mentre De Laurentiis è fermo a 2,5 e vorrebbe inserire una clausola solo per l'estero di 50 milioni poco gradita all'attaccante che a maggio compirà 30 anni. L'Inter è in pole per regalarlo a Pioli.

Le pretendenti al funambolo belga proprio non mancano, a partire dall'Inter: Suning vorrebbe regalare a Pioli l'attaccante belga per la prossima stagione e non avrebbe problemi ad assecondare le sue richieste. Ma gli estimatori arrivano anche dall'estero: il Manchester United è pronto ad offrirgli un contratto di 4 milioni di euro netti più bonus a stagione. Una valanga di soldi, come i gol che Trilly ha segnato in questa stagione. Icardi o Ibra, Dries sfoglia la margherita...