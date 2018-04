Mercato: Inter, torna di moda Touré

24 marzo 2016

Inter-Touré, ora si può. Nonostante Piero Ausilio, a gennaio, abbia opzionato Soriano della Sampdoria per la prossima stagione, in corso Vittorio Emanuele tornano a pensare a Touré. L'ivoriano è in scadenza nel 2017 con il Manchester City e vorrebbe rimanere in Premier League, ma l'arrivo di Guardiola sulla panchina dei Citizens, spingerebbe il giocatore a decidere di dire addio. E ora il Manchester City potrebbe anche cederlo.