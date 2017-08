L'Inter e la tradizione turca: vicino Emre Mor

Si sta per riannodare il filo della storia dell'Inter con quella della Turchia. In principio fu Hakan Sukur, arrivato nel 2000 dal Galatasaray. Un gol nel derby, 6 reti in totale, un amore mai sbocciato fino in fondo: alto, un po' sgraziato, non scaldò i cuori nerazzurri. Ma nel 2001 l'Inter decise di puntare su due piccoletti turchi del Galatasaray. Arrivarono Emre Belozoglu e Okan Buruk. Se il secondo, Okan, non diventò mai un vero titolare dei nerazzurri, mostrando sempre però grande tenacia, corsa e anche un famoso gol di testa - lui che era il più piccolo di tutti - contro la Roma, quello con il quasi omonimo di Emre Mor, Emre Belozoglu strappò un pezzo di cuore ai tifosi nerazzurri



Arrivò con il soprannome di Maradona del Bosforo. Eccessivo, ovviamente. Ma aveva un sinistro talmente impressionante per tecnica, qualità e magia che tutti i compagni dell'Inter, in allenamento, lo chiamavano Diego: il suo sinistro ricordava quello del Pibe. Sprazzi di talento smisurato, condensati in 170 cm. Due dei manifesti della sua storia nerazzurra sono stati due 3-3 pirotecnici, uno all'Olimpico contro la Lazio (doppietta: sinistro da fuori e meraviglioso pallonetto) e uno a San Siro contro la Roma. Quattro stagioni, spesso impiegato a partita in corso. Emre gioca ancora: è un classe '80 ed è il capitano del Başakşehir, squadra di Istanbul impegnata nei playoff di Champions. Con lui giocano, oltre all'italiano Napoleoni, una serie di vecchie conoscenze del calcio nostrano e non: Clichy, Inler, Elia, Adebayor.



Dovesse arrivare all'Inter, Emre Mor sarebbe a tutti gli effetti... il sesto turco della storia nerazzurra. Sì, il sesto: i conti non tornano perché oltre ai già citati Sukur, Emre e Okan, i nerazzurri hanno visto transitare per un breve periodo da Milano Umit Davala, scambiato col Milan, e Caner Erkin: entrambi non sono mai scesi in campo con la maglia dell'Inter.