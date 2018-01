Inter, visite mediche per Lisandro Lopez. Poi tutto su Ramires

15 gennaio 2018

Domenica, giorno in cui l'Inter ha ripreso ad allenarsi dopo la pausa di una settimana, a Malpensa è sbarcato Lisandro Lopez, ovvero il primo rinforzo di gennaio per Luciano Spalletti. Il difensore argentino arriva in prestito oneroso (500mila euro) dal Benfica, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Oggi sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri almeno fino a fine stagione.

RAMIRES: ATTESO A MILANO L'AGENTE DEL BRASILIANO

Non si ferma all'arrivo di Lisandro Lopez il mercato dell'Inter: il club nerazzurro sta stringendo con lo Jiangsu per Ramires. Secondo quanto stabiliscono le regole Fifa, non ci può essere un passaggio da un club "fratello" all'altro con condizioni vantaggiose o fuori mercato. In sostanza, l'Inter può prendere Ramires ma stando dentro parametri realistici di mercato. Nessun favore, in sostanza. Sabatini, che è l'uomo di Suning sia per l'Italia che per la Cina, sta lavorando affinché il club cinese ottenga un rinforzo per non indebolire troppo la squadra allenata da Fabio Capello.



Intanto a Milano è atteso martedì l'agente del brasiliano. Se infatti tra i due club si va verso un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ecco che il nodo grande riguarda l'ingaggio del calciatore. Ramires, 31 anni a marzo, guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra troppo alta per le casse nerazzurre. Si tratterà, dunque, con l'agente del giocatore, affinché lo stesso Ramires accetti una riduzione del suo compenso. Riunione fissata per martedì: quello che potrebbe essere il giorno giusto per vedere Ramires passare all'Inter.