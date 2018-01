Ramires va all'Inter? Per la tv cinese è no! L'emittente di Suning: "Resta allo Jiangsu"

15 gennaio 2018

Arriva all'Inter oppure no? Resta allo Jiangsu o viene in Italia? Il futuro di Ramires continua a oscillare tra queste due prospettive, l'una di volta in volta preponderante sull'altra, mai però in maniera definitiva. II dubbio resta e ottimismo e pessimismo, a seconda da come si guarda la faccenda, si alternano così in un sottile gioco di precari equilibri. L'emittente cinese PPTV Sports di proprietà del gruppo Suning, ora al seguito dello Jiangsu nel ritiro di Marbella, ha oggi sentenziato che il brasiliano ex Chelsea non lascerà la formazione di Fabio Capello. Quindi niente Italia e niente Inter.



Parola ultima e definitiva? Diffiicile. Più probabile sia una presa di posizione dettata da logiche 'politiche' visto che la fonte è essenzialmente interna al gruppo Suning: l'eventuale addio del brasiliano potrà concretizzarsi solo quando verrà individuato un suo successore, cosa hce al momento ancora non è avvenuta.