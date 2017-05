Inter, salgono le quotazioni di Spalletti per la panchina

22 maggio 2017

In casa Inter salgono le quotazioni di Luciano Spalletti per la panchina nerazzurra nella prossima stagione. E' quanto emerso dalla lunga riunione, che è avvenuta a Roma, tra il nuovo coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini, il direttore sportivo Piero Ausilio, il figlio del numero uno di Suning Steven Zhang in conference call con il patron Zhang Jindong. In attesa di una risposta da Antonio Conte: ma da Londra i segnali non sono positivi.