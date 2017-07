Inter, il Chelsea torna all'assalto di Candreva: offerti 25 milioni

23 luglio 2017

L'Inter ha bisogno di vendere per sbloccare definitivamente il mercato in entrata. E i 25 milioni che il Chelsea sarebbe pronto a pagare per il cartellino di Candreva farebbero proprio al caso di Sabatini, visto che sul fronte Perisic non ci sono novità - il Manchester United vuole il croato ma il club nerazzurro chiede 55 milioni di euro o l'inserimento nella trattativa di Martial come contropartita tecnica. Candreva raggiungerebbe volentieri il suo ex ct, con cui i rapporti sono sempre stati buoni. La sua parte partenza darebbe il la alle entrate in casa nerazzurra. I nomi sono quelli del brasiliano Dalbert, per cui il Nizza ha 'abbassato' le pretese a 20 milioni più bonus e Keita, che l'Inter non molla nonostante la resistenza di Lotito e la concorrenza della Juve. Fatta per Vecino, per cui i nerazzurri pagheranno la clausola di 24 milioni alla Fiorentina in due rate, è partita anche l'offensiva per Karamoh, 19enne ala del Caen. Prima offerta respinta ma in Francia sono certi che l'Inter arriverà a pagare 7 milioni per regalare il giocatore a Spalletti.