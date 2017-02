Inter, Ausilio spegne il sogno Verratti: "Difficilissimo strapparlo al Psg"

19 febbraio 2017

Ausilio spegne il sogno dei tifosi dell' Inter di veder Verratti con la maglia nerazzurra. " Penso sia difficilissimo strapparlo al Psg . E'un giocatore forte e appartiene a una squadra top, che non ha l'attitudine a vendere i suoi campioni", ha spiegato. Ad ogni modo l'Inter resta vigile sul mercato per giugno: " Rodriguez del Wolfsburg? Non siamo così avanti, ma è un giocatore che stiamo monitorando. Perisic via? Non penso sia nostra né sua intenzione".

Il mercato estivo è ancora lontano, ma l'Inter del futuro sta già prendendo forma. A partire dagli obiettivi possibili. Già, perché Ausilio considera Verratti un sogno praticamente irraggiungibile e non vuole illudere i tifosi nerazzurri. Arrivare al centrocampista del Psg è un'impresa, soprattutto perché il club parigino non sembra minimamente intenzionato a privarsi del suo gioiello. Dunque meglio stare con i piedi per terra e puntare giocatori alla portata. Come Rodriguez del Wolfsburg. "Stiamo lavorando, non puoi non pensare a giugno - ha precisato Ausilio -. Rodriguez è tra i giocatori che stiamo monitorando ma non siamo così avanti, ci sono incontri con tanti giocatori, andiamo sui campi poi quando sarà il momento vedremo con chi chiudere".



Quanto a Perisic, invece, il ds nerazzurro ha le idee chiare: "Mi sembra stia benissimo qui. L'Inter sta costruendo qualcosa di grande e Perisic farà parte del progetto. Non vogliamo cedere i migliori e immaginare l'Inter senza Perisic non è nelle nostre intenzioni. Noi stiamo lavorando per migliorare la squadra". Infine Ausilio tranquillizza tutti sul suo rinnovo del contratto: "La firma ancora non c'è, ma stiamo parlando: in questi giorni ci sono stati dei segnali e da parte mia non c’è problema, io sono felice all'Inter".