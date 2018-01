Cancelo, il Valencia insiste per riaverlo subito

12 gennaio 2018

Saranno due settimane calde per il mercato dell' Inter , che sta cercando di migliorare la rosa a disposizione di Spalletti e, allo stesso tempo, deve fare i conti con chi invece ha voglia di partire. Per quanto riguarda le uscite, c'è il Valencia che spera ancora di riportare in Spagna Cancelo in questa sessione e anche l'agente del portoghese, Jorge Mendes, è in forte pressing sul club nerazzurro.

Nonostante il costante utilizzo in queste ultime partite, in Spagna sono certi che Cancelo voglia tornare al Valencia per la seconda parte di stagione ma l'Inter, di sicuro, al momento non ha alcuna intenzione di liberare l'esterno destro anche perché D'Ambrosio è ancora infortunato.



Arrivato in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, Cancelo nelle ultime settimane sta giocando con continuità ma - secondo quanto riferito da Superdeporte.es - sia il Valencia e sia il giocatore vorrebbero presto riunirsi nonostante le recenti parole del tecnico Marcelino, che oggi in conferenza stampa ha provato a raffreddare la pista: "Si tratta di un'ipotesi molto complicata e proprio per questo oggi non posso fare nessuna considerazione in merito".



Oltre al Valencia, in pressing sull'Inter ci sarebbe anche l'agente di Cancelo, Jorge Mendes, pronto ad accontentare le richieste del ragazzo. Di sicuro i nerazzurri, al momento, non hanno intenzione di privarsi del portoghese, anche perché in ogni caso, prima, servirebbe una valida alternativa per evitare di lasciare scoperta una posizione delicata.